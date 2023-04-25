Момент ДТП, в котором трагически погиб 39-летний сасовец, попал на видео

Момент аварии в Сасове, в которой погиб 39-летний водитель, попал на видео.

Появилось видео момента ДТП в городе Сасово Рязанской области, в котором трагически погиб 39-летний местный житель. Ролик обнародовала рязанская «Новая».

Трагедия произошла вечером 24 апреля на перекрестке улиц Советской и Ново-Елатомской. На кадрах видно, как легковой автомобиль «Лада Ларгус» на скорости влетел в груженый досками КамАЗ. В результате столкновения 39-летний сасовец – водитель легковушки получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

Утром 24 апреля на окраине Рязани 58-летний рязанец за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser на скорости сбил 72-летнюю женщину. Прямо по нерегулируемому пешеходному переходу (подробнее).