Рязанку, переходившую дорогу по переходу, на скорости сбил внедорожник Land Cruiser

Рязанку, переходившую дорогу по переходу в Храпове, на скорости сбил внедорожник Land Cruiser.

Утром 24 апреля в поселке Храпово на окраине Рязани произошло жесткое ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 58-летний рязанец за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser на скорости сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пенсионерка получила травмы.

А 12 апреля прямо в центре Рязани троллейбус на скорости сбил 19-летнего велосипедиста. Удар был такой силы, что лобовое стекло пошло трещинами (подробнее с фото).