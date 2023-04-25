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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 8:10

Рязанку, переходившую дорогу по переходу, на скорости сбил внедорожник Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser на скорости сбил в Рязани женщину
Источник:kp.ru
Рязанку, переходившую дорогу по переходу в Храпове, на скорости сбил внедорожник Land Cruiser.

Рязанку, переходившую дорогу по переходу в Храпове, на скорости сбил внедорожник Land Cruiser.

Утром 24 апреля в поселке Храпово на окраине Рязани произошло жесткое ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 58-летний рязанец за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser на скорости сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пенсионерка получила травмы.

А 12 апреля прямо в центре Рязани троллейбус на скорости сбил 19-летнего велосипедиста. Удар был такой силы, что лобовое стекло пошло трещинами (подробнее с фото).