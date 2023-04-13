Колесо в «восьмерку», на лобовом – трещины. Появилось еще фото с места ДТП, в котором троллейбус №16 сбил велосипедиста.

Появилось еще фото с места ДТП на улице Маяковского, в котором троллейбус маршрута №16 сбил велосипедиста. Судя по фото, удар троллейбуса пришелся в заднее колесо велосипеда, превратив его в «восьмерку», а на лобовом стекле электротранспорта появились трещины.

По информации полиции, все произошло 12 апреля в 12:45, когда на перекрестке с улицей Краснорядской троллейбус сбил 19-летнего велосипедиста (читать подробнее).

В результате дорожного происшествия велосипедист получил травмы.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.