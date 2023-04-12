Троллейбус №16 сбил на улице Маяковского 19-летнего рязанца на велосипеде

На улице Маяковского в Рязани водитель троллейбуса сбил велосипедиста.

В полдень 12 апреля в центре Рязани троллейбус №16 сбил велосипедиста. Все произошло на пересечении улиц Маяковского и Краснорядской, сообщает ГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 56-летний водитель троллейбуса наехал на 19-летнего рязанца, ехавшего на велосипеде.

В результате дорожного происшествия велосипедист получил травмы.

По состоянию на 15:00, полиция продолжает работать на месте дорожного происшествия.