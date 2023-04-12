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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 12:29

Троллейбус №16 сбил на улице Маяковского 19-летнего рязанца на велосипеде

На улице Маяковского в Рязани водитель троллейбуса сбил велосипедиста
Источник:kp.ru
На улице Маяковского в Рязани водитель троллейбуса сбил велосипедиста.

На улице Маяковского в Рязани водитель троллейбуса сбил велосипедиста.

В полдень 12 апреля в центре Рязани троллейбус №16 сбил велосипедиста. Все произошло на пересечении улиц Маяковского и Краснорядской, сообщает ГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 56-летний водитель троллейбуса наехал на 19-летнего рязанца, ехавшего на велосипеде.

В результате дорожного происшествия велосипедист получил травмы.

По состоянию на 15:00, полиция продолжает работать на месте дорожного происшествия.