При столкновении «Лады» с КАМАЗом в Рязанской области погиб человек

Трагедия произошла примерно в 19:30 на перекрестке улиц Советской и Ново-Елатомской. Фото: ryazpressa.ru

В городе Сасово 24 апреля столкнулись КАМАЗ и «Лада Ларгус». ДТП обернулось гибелью водителя легкового автомобиля, который от полученных травм умер в реанимации местной больницы.

Трагедия произошла примерно в 19:30 на перекрестке улиц Советской и Ново-Елатомской. Грузовиком управлял житель Дагестана 1998 года рождения, а «Ладой» - 39-летний сасовец.

Со ссылкой на сотрудников полиции издательство «Пресса» сообщает, что, по предварительной информации, водитель КАМАЗа не уступил дорогу легковушке.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика. Фото: ryazpressa.ru