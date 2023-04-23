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НовостиПолитика23 апреля 2023 9:57

Какая мощь! Внушительный эшелон военной бронетехники остановился на вокзале Рязань-2

Внушительный эшелон военной бронетехники остановился на вокзале Рязань-2
Источник:kp.ru
На вокзале Рязань-2 пассажиры засняли эшелон с военной бронетехникой.

На вокзале Рязань-2 пассажиры засняли эшелон с военной бронетехникой.

Днем 23 апреля на железнодорожном вокзале Рязань-2 заметили внушительный военный эшелон с танками, БМП и другой бронетехникой. Об этом КП-Рязань сообщил очевидец.

Военный эшелон в Рязани.

Военный эшелон в Рязани.

«Какая мощь! Но самих военных не было, пассажиры, ожидающие своих поездов, с удовольствием фотографировались», - прокомментировал источник.

На вокзале Рязань-2 пассажиры засняли эшелон с военной бронетехникой.

На вокзале Рязань-2 пассажиры засняли эшелон с военной бронетехникой.

Эшелон военной техники в Рязани 2023.

Эшелон военной техники в Рязани 2023.

На вокзале Рязань-2 пассажиры засняли эшелон с военной бронетехникой в апреле 2023 года.

На вокзале Рязань-2 пассажиры засняли эшелон с военной бронетехникой в апреле 2023 года.

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