Какая мощь! Внушительный эшелон военной бронетехники остановился на вокзале Рязань-2

На вокзале Рязань-2 пассажиры засняли эшелон с военной бронетехникой.

Днем 23 апреля на железнодорожном вокзале Рязань-2 заметили внушительный военный эшелон с танками, БМП и другой бронетехникой. Об этом КП-Рязань сообщил очевидец.

Военный эшелон в Рязани.

«Какая мощь! Но самих военных не было, пассажиры, ожидающие своих поездов, с удовольствием фотографировались», - прокомментировал источник.

На вокзале Рязань-2 пассажиры засняли эшелон с военной бронетехникой.

Эшелон военной техники в Рязани 2023.

На вокзале Рязань-2 пассажиры засняли эшелон с военной бронетехникой в апреле 2023 года.

Военком Рязанской области Олег Серкез ранее разъяснил рязанцам федеральный закон о едином реестре военнообязанных, упомянув о штрафах (читать подробнее). Один жителей региона расписался за получение повестки, но потом решил уехать в Москву. Вот что из этого вышло.