Не желая идти в армию, уехал в Москву. Рязанца осудили за то, что не явился по повестке

Рязанца оштрафовали на 10 тысяч рублей за уклонение от службы в армии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

18 апреля Скопинский районный суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в уклонении от призыва на военную службу.

Следствие и суд установили, что молодого человека, являющегося гражданином России, признали годным к прохождению военной службы. В военкомате ему лично под роспись вручили повестку о явке в определенный день и время, чтобы пройти медицинское освидетельствования, но он не явился. Не желая служить в Вооруженных силах РФ, парень уехал в Москву.

В январе 2023 года местонахождение уклониста установили в связи с его явкой в Следственный комитет.

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал, и его оштрафовали на 10 тысяч рублей в качестве наказания.

Приговор в законную силу еще не вступил.