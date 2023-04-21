Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 14:14

Военком Серкез разъяснил рязанцам закон об электронных повестках

Рязанский военком Серкез отреагировал на новый закон об электронных повестках
Источник:kp.ru
Военком Рязанской области прокомментировал введение электронных повесток.

Военком Рязанской области прокомментировал введение электронных повесток.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военком Рязанской области Олег Серкез разъяснил федеральный закон о едином реестре военнообязанных.

«Например, ЗАГС. Родился ребенок, зарегистрировали. Автоматически внесено изменение - у человека трое детей. Или по линии минздрава, не дай бог, стал человек инвалидом - призыву не подлежит», - пояснил Серкез в эфире телекомпании ТКР.

По словам военкома, новый закон позволит оперативно вносить изменения в информацию о военнообязанном.

«Сейчас мы занимаемся тем, чтобы подключиться к государственным муниципальным платежам, чтобы штраф выписывался автоматически. Можно провести аналогию со штрафами ГИБДД. Через Госуслуги человек будет получаться только уведомление о том, что повестку разместили в реестре. А потом он должен ее получить. Точно также, если, например, закончилось ОСАГО, действие паспорта… Мы получаем уведомление, а потом все равно приходим в МФЦ или другое учреждение», - сказал Олег Серкез.