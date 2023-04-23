«Никто в мире, кроме нее этого не делает». Как Сашу Трусову представила рязанцам Яна Рудковская

Яна Рудковская призналась рязанцам, что поражена прыжками Александры Трусовой.

Вечером 20 апреля в Рязани прошло новое ледовое шоу Евгения Плющенко Союза Чемпионов - «Русские сезоны». Одной из участниц шоу стала уроженка Рязани Александра Трусова, выступив в роли Русалочки.

Объявляя «русскую ракету», Яна Рудковская отметила, что почти на каждом шоу Саша прыгает четвертной лутц.

«В мире четвертной лутц не прыгает никто, кроме нее в таком возрасте. Саша всегда идет на этот прыжок, и я всегда поражаюсь, но понимаю, что она настоящая «русская ракета», - призналась продюсер.

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