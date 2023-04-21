Олимпийский чемпион Евгений Плющенко привез в Рязань Александру Трусову в роли Русалочки

В четверг, 20 апреля, в рязанском Ледовом дворце «Олимпийский» прошло новое шоу Евгения Плющенко Союза Чемпионов - «Русские сезоны». Рязанцы на три часа погрузились в мир красоты и грации фигурного катания.

На лед выходили Чемпион Европы и России Дмитрий Алиев, вице-чемпион Европы Александр Самарин, победитель Кубка России Марат Игнатов, победители всероссийских соревнований Владислав Антонышев и Андрей Рудь, серебряный призер Чемпионата мира Анастасия Мартюшева и другие звезды фигурного катания.

Зрители увидели трехчасовое шоу.

Номера были поставлены под русскую классическую музыку Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова и других. На шоу в Рязань артисты привезли 500 костюмов, и в представлении были задействованы 55 человек.

Главным событием шоу стали номера из нового представления Евгения Плющенко «Русалочка». В главной роли Русалочки выступила серебряная Олимпийская чемпионка Александра Трусова. В роли Нептуна станцевал сам Евгений Плющенко. В ледовом шоу также задействован и его сын – Александр Плющенко, который исполнил роль Краба Себастьяна.

- Мы рады привезти к вам это потрясающее шоу, - обратилась к зрителем продюсер Яна Рудковская. – Нам очень приятно показать вам уникальный номер – тизер нашего будущего новогоднего шоу «Русалочка».

Объявляя «русскую ракету», отметили, что почти на каждом шоу Саша прыгает четвертной лутц.

- В мире четвертной лутц не прыгает никто, кроме нее в таком возрасте, - отметила Яна Рудковская. – Саша всегда идет на этот прыжок, и я всегда поражаюсь, но понимаю, что она настоящая «русская ракета».

Завершилось трехчасовое ледовое шоу из двух отделений автограф-сессией и фотосессией.