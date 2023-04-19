Рязанская БСМП вернула в больницу хирургов с золотыми руками. Вот их имена

Рязанская БСМП вернула в больницу высокопрофессиональных хирургов с золотыми руками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанская БСМП в полном объеме приступает к высокотехнологичным абдоминальным операциям, в том числе при заболеваниях печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

По словам главного врача больницы Сергея Тарасенко, в последние годы БСМП не хватало как высокопрофессиональных хирургов, так и среднего медицинского персонала.

«Сейчас кризис во многом преодолевается. К нам вернулись такие хирурги с золотыми руками, как Александр Копейкин, Тимур Рахмаев, Шамиль Ахмедов и другие. Начали возвращаться медицинские сестры. Поэтому работа больницы постепенно возвращается к тому профессиональному уровню, который был в старой БСМП», - отметил Тарасенко.

Кроме того, больница снова стала взаимодействовать с кафедрами РязГМУ - госпитальной хирургии, общей и сосудистой хирургии, гастроэнтерологии, кардиологии и интенсивной терапии, ревматологии и других.

«Все специалисты кафедр востребованы, включены в лечебный процесс и оказывают неоценимую помощь в деле возвращения здоровья нашим пациентам», - подчеркнул главный врач.

11 апреля рязанскую больницу скорой медицинской помощи вновь возглавил врач-хирург Сергей Тарасенко. Он занял место Виктора Филимонова, написавшего заявление на увольнение.