Госпитализировали пассажира из маршрутки в центре Рязани

В маршрутке в центре Рязани стало плохо пассажиру.

Из маршрутки в центре Рязани срочно госпитализировали пассажира. Видео с места происшествия появилось в tg-канале «аТипичная Рязань» около полуночи 16 апреля.

На кадрах видно, как на улице Ленина, на остановке «Театральная площадь», бригада скорой медицинской помощи на тележке-каталке быстро перевозит человека. Рядом стоит опустевший автобус, предположительного маршрута №47.

«Кому-то стало плохо в автобусе», - говорится в описании видео.

Официальной информации о происшествии к настоящему времени не поступало. Подробности уточняются.

Позже стало известно, куда увезли пассажира. Это оказался мужчина. Вот что рассказали КП-Рязань в экстренных службах города.

Днем 14 апреля умер мужчина прямо за рулем «ГАЗели». У водителя остановилось сердце, и он врезался в барьерное ограждение (читать подробнее).