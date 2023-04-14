Мужчина умер за рулем «ГАЗели» у деревни Турлатово под Рязанью

Водитель умер за рулем на дороге в Рязанском районе.

Днем 14 апреля перед въездом в деревню Турлатово Рязанского района произошло ДТП – автомобиль «ГАЗель» врезался в барьерное ограждение.

По предварительным данным, 63-летний житель Пензенской области скончался за рулем во время движения, и неуправляемая машина влетела в ограждение, сообщает «Пресса».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Днем ранее, 13 апреля, в поселке Карцево на окраине Рязани большегруз Volvo задавил насмерть 43-летнего жителя Московской области (читать подробнее).