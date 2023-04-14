Большегруз Volvo насмерть задавил 43-летнего пешехода на окраине Рязани

На окраине Рязани фура насмерть сбила 43-летнего москвича.

Днем 13 апреля в поселке Карцево на окраине Рязани произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, 39-летний водитель большегруза Volvo наехал на 43-летнего жителя Московской области.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных травм скончался до приезда медиков. По данному факту полиция проводит проверку.

В Карцеве на окраине Рязани водитель фуры насмерть сбил пешехода.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли и пять человек получили травмы.