«Увезли в вытрезвитель, ничего серьезного». Вот что произошло с госпитализированным пассажиром из рязанской маршрутки

«Увезли в вытрезвитель, ничего серьезного». Вот что произошло с госпитализированным пассажиром рязанской маршрутки

Мужчину, которого вечером 16 апреля вывозили на тележке-каталке из маршрутки №47 медики скорой помощи, направили в медвытрезвитель. Об этом КП-Рязань сообщил источник в экстренных службах города.

«В вытрезвитель отвезли с клиникой алкогольного опьянения. Ничего серьезного там нет, только 0,925 промилле алкоголя», - отметил источник.

На кадрах с места происшествия видно, как на улице Ленина бригада скорой медицинской помощи на тележке-каталке быстро перевозит человека. Рядом стоит опустевший автобус, предположительного маршрута №47 (смотреть видео).