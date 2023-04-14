Мэр Сорокина осмотрела благоустройство парка Гагарина в Рязани и высказалась об обрезке деревьев

В парке Гагарина в Рязани обустроят пять площадок.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила парк Гагарина, чтобы проконтролировать ход благоустройства. По словам чиновницы, в 2023 году в парке обустроят пять площадок – две детские площадки, площадка для воркаута, а также скейт-парк с рампой.

«Обсудили с активистами и экологами вопрос топпинговой обрезки деревьев, которую провел подрядчик в декабре 2022 года. Экологи окончательно оценят развитие деревьев в мае – пойдут в рост боковые стволы или нет. После этой оценки будет решение по претензионной работе с подрядчиком, включая серьезные материальные взыскания», - сказала Сорокина.

Ранее мэрия Рязани назвала чудовищную обрезку тополей в парке Гагарина – «необходимостью для оздоровления тополей» (читать подробнее).