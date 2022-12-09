Исключительно для оздоровления. Мэрия Рязани объяснила чудовищную обрезку деревьев в парке им. Гагарина

Мэрия Рязани объяснила чудовищную обрезку деревьев в парке им. Гагарина.

Администрация Рязани объяснила «чудовищную обрезку» деревьев в парке им. Гагарина. Оказалось, что такая процедура – топпинговая обрезка - необходима оздоровления тополей.

«Обрезают деревья в холодное время года до начала сокодвижения и активного вегетативного периода. Кроме того, такая обрезка нужна, чтобы обеспечить безопасность местных жителей», - подчеркнули в мэрии.

Обрезают деревья вдоль аллей на территории парков, чтобы «предотвратить падение веток».

Ранее рязанцы пожаловались на чудовищную обрезку, иронично предлагая совсем все выкорчевать и построить очередную 15-этажку (читать подробнее).

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