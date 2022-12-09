Чудовищная опиловка деревьев в парке им. Гагарина возмутила рязанцев

Чудовищная опиловка деревьев в парке им. Гагарина крайне возмутила рязанцев. Фото: Владислав Бойнов.

Днем 8 декабря в паблике «В районе Канищево» появилось гневное сообщение, причиной которого стала очередная опиловка деревьев. В этот раз досталось парку им. Гагарина на улице Октябрьской.

«Подскажите, пожалуйста, сколько можно опиливать, устрашать район? Мало того, что дома покрасили в серые цвета, теперь под Новый год опилили деревья! Давайте, может, вообще выкорчуем их, поставим дом этажей на 15… бред какой-то», - написал рязанец Владислав Бойнов.

Подобное кронирование деревьев ежегодно встречается на многих улицах Рязани. Например, у школы №3. Администрация Рязани называет подобную опиловку «санитарной обрезкой кроны для стимулирования образования молодых побегов» (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!