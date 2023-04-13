Собрание в школе №75. Фото: администрация Рязани.

Мэра Рязани Сорокину просят встретиться с родителями учеников школы №75, чтобы вместе постараться найти компромиссное решение. Об этом сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Красов.

«Городским властям необходимо точечно отработать [этот вопрос] с каждым учеником, с каждой семьей», - отметил депутат Госдумы РФ.

Ранее к Красову обратились родители учеников школы №75, которые пожаловались, что «из-за чрезвычайно высокой загрузки школы, набирать учащихся в 10-11 классы не будут - продолжить учиться дети смогут в других школах Рязани».

Школа №75 расположена в микрорайоне Дашково-Песочня на Васильевском проезде. При нормативе в 1 100 человек, здесь в две смены учатся порядка 2 700 учеников. Наиболее проблемным вопрос шаговой доступности школы стоит для учеников начальных классов. В учебном году 2023-2024 предстоит набрать десять первых классов. Чтобы были места для первоклашек, чиновники решили перевести старшие классы в другие школы. Более того, они даже пообещали помочь перевести ребят «целыми классами».

Родители старшеклассников довольно резко отреагировали на решение властей и стали жаловаться во всевозможные инстанции.

«Наши дети, которые, можно сказать, сделали эту школу, они там с открытия, они получали для нее грамоты, медали, места, выигрывали Олимпиады, их как мусор выкидывают пинком», - жалуется горожанка (читать подробнее).