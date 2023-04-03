Подтопленный участок Окского проезда в Рязани перекрыли

Перекрыт участок между автовокзалом "Приокский" и автосервисом на Окском проезде, 13. Фото: администрация Рязани.

3 апреля подтопленный участок Окского проезда в Рязани все-таки перекрыли. Соответствующие фотографии городская администрация опубликовала в соцсетях.

О том, что большая вода добралась до Окского проезда, автомобилисты сообщили накануне. КП-Рязань публиковала видео.

Наутро администрация областного центра заявила о намерении перекрыть залитую весенним разливом дорогу, а также о временном изменении маршрутов общественного транспорта.

Позже появились снимки, как городские службы перекрывают участок между автовокзалом «Приокский» (после въезда со стороны улицы), устанавливая бетонные блоки, и домом 13 по Окскому проезду.