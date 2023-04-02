Разливом частично подтопило дорогу на Окском проезде в Рязани

В воскресенье вечером, 2 апреля, частично подтопило автомобильную дорогу на Окском шоссе в Торговом городке. Очевидцы поделились с «КП-Рязань» видео, снятом на разливе.

Около 19 часов на участке дороги рядом с автовокзалом «Приокский» вода поднялась до середины колеса. Автомобили снижали скорость, проезжая этот участок. На территории вокзала воды пока нет. Учитывая, что пик половодья еще не пройден, возможно поднятие уровня воды.

Мэрия обратилась к автомобилистам с рекомендацией с 3 апреля выбирать альтернативные пути проезда.