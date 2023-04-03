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НовостиАвто3 апреля 2023 6:06

Окский проезд в Рязани 3 апреля намерены перекрывать из-за половодья

О таком решении власти города объявили утром понедельника
Источник:kp.ru
Окский проезд в Рязани 3 апреля перекрыли из-за половодья.

Окский проезд в Рязани 3 апреля перекрыли из-за половодья.

3 апреля администрация Рязани объявила о перекрытии Окского проезда. Его затопило из-за разлива реки Оки во время весеннего половодья. Накануне КП-Рязань публиковала видео ушедшей под воду дороги.

«В связи с половодьем ГОЧС и Дирекция благоустройства города перекрывают Окский проезд», - сообщили в пресс-службе горадминистрации утром в понедельник.

Чиновники обратились к автомобилистам с просьбой выбирать альтернативные пути проезда.

Позже официальный представить мэрии заявил, что бригады выехали к подтопленному участку, но "перекрыть (Окский проезд) полностью, конечно, не смогут". Горожане отмечают, что движение по проезду после заявления властей о перекрытии фактически продолжается.