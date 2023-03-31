Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении дорожников на рязанскую активистку

В декабре 2022 года активистка снимала, как подрядчик вышел ремонтировать проезжую часть, которая уже была покрыта снегом и льдом.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении дорожников на активистку в Скопине Рязанской области. В декабре 2022 года она снимала, как подрядчик вышел ремонтировать одну из улиц, когда проезжая часть была уже покрыта снегом и льдом.

«Из-за возникших у женщины вопросов о необходимости проведения работ по укладке асфальта зимой в неподходящие погодные условия, рабочие применили в отношении нее насилие и повредили руку, которую она вынуждена восстанавливать уже более трех месяцев», - передает суть обращения активистки Информационный центр СК России.

Проверка полиции ничего не дала - к ответственности никто не привлечен.

Глава СК России потребовал от руководителя регионального следственного управления Владимира Никешкина возбудить уголовное дело по доводам обращения и представить доклад: сначала о первоначально установленных обстоятельствах, а потом о результатах расследованиях.

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