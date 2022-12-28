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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:38

Илья Варламов прокомментировал нападение дорожников на активистку в Скопине

Известный видеоблогер оказался на стороне рязанских активистов
Источник:kp.ru
Варламов негативно высказался о поведении рязанских дорожников и скопинских властей.

Варламов негативно высказался о поведении рязанских дорожников и скопинских властей.

Известный видеоблогер и журналист Илья Варламов высказался насчет конфликта между дорожниками и активистами, который произошел в Скопине. Мнение он озвучил в своем ролике «Чё Происходит» на YouTube-канале.

«В городе Скопин под Рязанью на женщину напали дорожные рабочие за то, что она снимала на телефон, как они кладут асфальт прямо в снег. Рабочие попытались вырвать у нее телефон и кинулись драться, в итоге повредили ей плечо. Женщина пожаловалась в полицию. После того, как о нападении стало известно, скопинские чиновники отложили укладку асфальта на следующий год», - повествует Варламов и отмечает, что власти Скопина назвали неадекватным поведение женщины, а не работы по укладке асфальта в снег.

Блогер иронизирует, поддержав дорожников в этой ситуации: «Ну подумаешь асфальт в снег кладут. Мимо проходи!».

Ранее сообщалось, что в Рязанской области дорожники напали на активистку.