В Скопине активисты поконфликтовали с дорожниками

Конфликт между общественниками и дорожными рабочими в Скопине.

Активисты рассказали о конфликте, произошедшем в Скопине между общественниками и дорожниками. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано у водителей Рязани» 18 декабря.

По словам общественников, они заметили, как рабочие выполняют ремонт дорог, несмотря на неподходящие для работ погодные условия - лужи и снег. Активисты решили пообщаться с рабочими насчет проведения работ. «В ответ на это подрядчики, выполняющие работы на улице Карла Маркса, напали на общественников», - заявляется в посте. Также общественники утверждают, что дорожные рабочие оскорбляли, угрожали и применяли физическую силу к ним.

После инцидента активисты написали заявление в полицию, а также сообщили о случившемся Артему Бранову и главе Скопина Ирине Ланиной.

В полиции рассказали, что конфликт произошел между двумя сторонами, по данному инциденту проводится проверка.