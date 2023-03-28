Пишет письма, читает детективы. Как проводит время в СИЗО Александр Логунов

Александр Логунов не хочет ни с кем видеться.

Обвиняемый в распространении порнографии и убийстве жены Елены Логуновой – Александр Логунов продолжает находиться в одиночной камере рязанского СИЗО-1.

«Сидит один, спокоен. Ни с кем не встречается - это его решение. Только переписывается по внутренней почте с матерью. Ну и детективы читает», - сообщил КП-Рязань источник в правоохранительных органах.

Первое заседание в Железнодорожном районном суде Рязани по делу Логунова пройдет 4 апреля. Но поскольку в процессе может быть разглашены сведения об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства, суд будет закрытым.

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