Уголовное дело Арцыбашева и Фурфурака из Рязани передали в Москву

Владимир Арцыбашев во время задержания в Ростове-на-Дону.
Уголовное дело в отношении Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака передали из СУ УМВД России по Рязанской области в Москву, в Следственный департамент МВД России. По информации rzn.инфо, надзирать за ходом расследования будет Генеральная прокуратура России.
Арцыбашев приехал в Рязань из Ростова-на-Дону и некоторое время работал советником вице-губернатора Игоря Грекова.
По предварительным данным, чиновники закупили коммунальную технику для уборки снега в Рязани по завышенной цене. От их действий ущерб бюджету Рязанской области составил более 15 млн рублей.
Между тем в Тамбове фигуранты уголовного дела по МП «Детское питание» начали двать показания против своего шефа – бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова (читать подробнее).
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