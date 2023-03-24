ТК «Барс на Есенина» начал торговать продукцией МП «Детское питание»

В новом ТК «Барс на Есенина» открылась розничная точка МП «Детское питание».

В новом торговом комплексе «Барс на Есенина» появилась продукция муниципального предприятия «Детское питание», сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На прилавках «Барса» можно выбрать полуфабрикаты котлет из мяса птицы, рыбы, говядины, а также выпечку, торты и пирожные, супы и салаты.

Открытие торгового комплекса на улице Есенина происходило дважды – 18 и 25 февраля, это были техническое и официальное открытия.

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