Продуктовый комплекс «Барс на Есенина» в Рязани открылся официально

Продуктовый комплекс «Барс на Есенина» официально открылся 25 февраля. Фото: администрация Рязани.

В Рязани официально открылся продуктовый комплекс «Барс на Есенина». Фактически это крытый рынок на 65 торговых мест площадью 2 тыс. кв. м.

Техническое открытие после реконструкции торгового зала состоялось несколькими днями ранее, 18 февраля. Тогда сообщалось, что часть торговых мест еще оформляется.

Неделю спустя, 25 февраля, на официальное открытие приехала глава администрации Рязани Елена Сорокина. О визите рассказали в социальных сетях градоначальницы и на официальном сайте горадминистрации.

«Для удобства посетителей организован вход с ул. Грибоедова и дополнительный вход со стороны ул. Есенина», - отмечают чиновники.