«Барс на Есенина» в Рязани открыли после реконструкции 18 февраля

В Рязани на месте супермаркета «Барс на Есенина» открылся продуктовый комплекс.
В субботу, 18 февраля, в Рязани после строительства открылся продуктовый комплекс «Барс на Есенина», сообщается в официальной группе комплекса. Речь идет о «техническом открытии», так как часть торговых мест владельцы объекта еще оформляют.
«Но уже сейчас можно приобрести широкий ассортимент фруктов и овощей, колбасных изделий, фермерской продукции, кондитерских изделий и кулинарии», - заверили рязанцев в администрации торгового комплекса.
«Барс» будет работать каждый день с 09:00 до 20:00.
Продуктовый комплекс на улице Есенина закрыли 23 октября 2022 года в связи с реконструкцией. В связи с этим на многие товары была большая скидка (читать подробнее).
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