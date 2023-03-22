Врач Татьяна Легостаева: Больно читать, когда меня поливают грязью, ведь мои ценности - сохранение человеческой жизни и достоинства

Врач Перинатального центра Татьяна Легостаева прокомментировала недавнюю очередную жалобу от роженицы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заведующая отделением Рязанского перинатального центра Татьяна Легостаева прокомментировала «КП-Рязань» недавно поступившую на нее жалобу от рязанской роженицы.

2 марта жительница Касимова Елена Терентьева родила в Перинатальном центре сына весом 4057 кг, и опубликовала в соцсетях свое недовольство действиями Легостаевой. Имя доктора уже больше года на слуху у рязанцев после скандальной истории со смертью младенца в семье Инзиных. Врача увольняли, но суд восстановил ее в должности, и доктор вновь возглавляет отделение в Перинатальном центре.

- Больно читать, когда меня поливают грязью. Но коллеги поддерживают, пациенты звонят, пишут: «Мы за вас, вы - самая лучшая, вы подарили жизнь нам и нашим детям». Делаю выводы. Значит, надо еще лучше относиться к работе, чтобы негативных отзывов совсем не появлялось. Хотя эта история - провокация, чтобы поднять себе рейтинги, очернить меня и Перинатальный центр. Я не буду опускаться до такого уровня, я воспитана относиться к людям с уважением. Мои ценности - сохранение человеческой жизни и достоинства, невзирая ни на что, - поделилась с "КП-Рязань" Татьяна Легостаева.

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