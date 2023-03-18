Рязанская область получит 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. На что потратят деньги

Деньги пойдут на строительство школы и детских садов в Рязани и области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанская область получит деньги на строительство социально значимых объектов: школы и детских садов. Для этих целей из федерального бюджета в регион направят 1,5 млрд рублей. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила пресс-служба областного правительства.

Деньги Рязанская область получит в виде инфраструктурных кредитов. Сообщается, что их планируется потратить на постройку четырех детских садов: в рязанских микрорайонах Кальное и Семчино, в селе Дядьково, а также в Рыбном. Часть кредитов уйдет на возведение школы на 1100 мест в Олимпийском городке.

Помимо образовательных учреждений, деньги планируют выделить и на реконструкцию тоннеля Западного коллектора.

Ранее вице-губернатор Артем Бранов анонсировал начало строительства школ в Семчине и микрорайоне «Олимпийский».