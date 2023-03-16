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НовостиОбщество16 марта 2023 7:02

Вице-губернатор Бранов: Школа №76 готова к приему учащихся

По словам управленца, в ближайшее время в Рязани начнется строительство двух других школ
Источник:kp.ru
Школа №76 начнет работать с начала четвертой учебной четверти. Фото: vk.com/artyom_branov

Школа №76 начнет работать с начала четвертой учебной четверти. Фото: vk.com/artyom_branov

Новая общеобразовательная школа №76 в Рязани, как и планировалось, начнет работать с начала четвертой учебной четверти. О том, что учреждение, расположенное в Кальном, готово принять первых учащихся, объявил вице-губернатор Артем Бранов.

«Средняя школа №76 имени Н.Н. Чумаковой полностью готова к приему учащихся. Менее чем через две недели – с начала четвертой учебной четверти – ее двери распахнутся для ребят», - говорится в публикации на официальной странице вице-губернатора.

Опубликованы новые снимки из школы №76 в Кальном. Фото: vk.com/artyom_branov

Опубликованы новые снимки из школы №76 в Кальном. Фото: vk.com/artyom_branov

По словам Бранова, в ближайшее время начнется строительство двух других школ — в микрорайоне Семчино и Олимпийском городке.

Ранее сообщалось, что в школе №76 детей планируют учить китайскому языку.

Спортзал новой школы. Фото: vk.com/artyom_branov

Спортзал новой школы. Фото: vk.com/artyom_branov

Столовая в школе №76 в Рязани. Фото: vk.com/artyom_branov

Столовая в школе №76 в Рязани. Фото: vk.com/artyom_branov