С 1 февраля начинается прием заявление на обучение в новой школе №76 им. Чумаковой

Рязанцам объяснили, какие документы подать, чтобы перевестись в новую школу №76 в Кальном. Фото: администрация Рязани.

С 1 февраля 2023 года в Рязани начинают принимать заявления в новую школу №76 имени Надежды Чумаковой, сообщает пресс-служба городской администрации.

Родители, желающие перевести детей в 2022-2023 учебном году (кроме учеников 9, 10, 11 классов) в микрорайоне Кальное на обучение с 4-й четверти, необходимо предоставить ряд документов:

- заявление;

- паспорт;

- свидетельство о рождении ребенка.

После завершения третьей учебной четверти 2022-2023 учебного года, нужно принести личное дело ученика.

Родителям, чьи дети учатся в школах №№ 8, 9/31, 15, 36, 50, 59, 72 и 73, для подачи заявления о приеме в школу №76 необходимо обратиться к администрации своих учебных учреждений.

Подать заявление на обучение в следующем учебном году, можно будет с 1 июня 2023 года.

«Обращаем внимание родителей будущих первоклассников, все желающие обучаться в 1-х классах школы №76 будут приняты», - говорится в сообщении.

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