«Многие из тех, кто просит, реально не нуждаются». Рязанский митрополит Марк рассказал, стоит ли подавать милостыню всем и каждому

Митрополит Марк рассказал, как Церковь относится к милостыни. Фото: Рязанская епархия.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем очередном «Слове Архипастыря» рассказал о том, как Церковь относится к милостыне и стоит ли подавать всем, кто просит, даже тем, кому помощь будет только во вред.

Владыка привел две точки зрения, которые имеют равное право на существование. С одной стороны в истории есть примеры того, как праведные люди подавали всем нуждающимся без разбора. С другой стороны Марк привел в пример древнее высказывание: «Милостыня да запотеет в руке твоей», что подразумевает предвзятое отношение к подаяниям.

Отвечая на вопрос, кому же все-таки стоит помогать, а кому нет, митрополит отметил, что в современной жизни многие из тех, кто просит, реально в такой помощи не нуждаются. Однако подать таким людям Церковь грехом не считает.

- Конечно можно подать человеку без разбора, но реальность современной жизни такова, что многие из тех, кто просит, реально не нуждаются. А те, кто нуждаются, наоборот, не просят. Не будет грехом подать первому попавшемуся встречному, если вы убеждены в том, что это – исполнение заповеди божьей, - сказал Марк.

При этом, по словам владыки, не будет грехом помочь и тому, кто «не стоит с протянутой рукой», будь то старушка, живущая по соседству, или тяжело заболевший человек, нуждающийся в помощи.

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