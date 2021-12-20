Рязанский митрополит: Милостыня должна запотеть в руке, не всем ее нужно давать. Фото: Рязанская епархия.

Милостыню нужно давать не всегда, чтобы она не попала в руки авантюристов. Об этом сказал митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире радио «Логос-Рязань», отвечая на вопрос радиослушателя: «Всегда ли можно давать просящему?»

— Не всегда. Потому что, к сожалению, не все люди просят, находясь в состоянии нужды. например, человек просит на билет в другой город, но на самом деле это авантюрист, который пытается вас разжалобить и вытащить деньги из вашего кошелька, — говорит владыка. — Поэтому не всегда нужно давать человеку, потому что часто это мошенники. Есть много различных высказываний о милостыне, но, если кратко - не всегда нужно давать человеку, милостыня должна запотеть в руке, чтобы попала к человеку, который действительно в ней нуждается.

Ранее один из рязанских священников призвал не давать милостыню цыганам. «Работать западло – есть русские»: служитель Николо-Ямского храма просит людей перечислять деньги в благотворительные фонды, а не отдавать их тунеядцам (подробнее).

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