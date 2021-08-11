«Работать западло – есть русские»: рязанский священник призвал не давать милостыню цыганам

Священник помнит эту девушку еще маленькой девчонкой. Фото: Дмитрий Фетисов.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов призвал людей не подавать милостыню цыганам. Служитель Николо-Ямского храма, преподаватель кафедры теологии считает, что идеология цыган заключается в тезисе: «Работать - западло, ведь для этого есть русские».

— Понимаю, что отчасти во мне говорит профессиональное выгорание, но, прошу вас друзья - не подавайте цыганам. Лучше перечислите сто рублей в благотворительный фонд Чулпан Хаматовой или подобную организацию, — написал батюшка в Instagram. — Это просто люди, идеология которых заключается в простом тезисе: «работать - западло, ведь для этого есть русские».

По словам священника, двадцать лет назад он бегал для них [цыган] за горячим супчиком из трапезной, делился стипендией. А когда стал диаконом, помимо денег еще и усердно рассказывал о том, как «космические корабли бороздят просторы вселенной».

— Теперь я дошел до понимания этой простой истины - не стоит спонсировать тунеядство. Лучше купите кефир с булкой алкоголику. Ведь алкоголизм - это хотя бы болезнь, а руки у алкоголика не редко грубы от работы, — продолжает Дмитрий Фетисов. — Барышня на фото «пасется» у нашего храма почти двадцать лет. Я помню ее еще маленькой девчонкой, которая вместо школы приходила сюда с бабушкой на «промысел». Теперь она с сестрами, следуя традициям своего народа, приобщает к «делу» свое чадо.

Как отметил священнослужитель, в храм цыганки даже не заходят, и срубают за смену в праздничные и воскресные дни от 3 до 5 тысяч рублей.

— Пользуются тем, что люди у нас очень щедрые. Пытаемся защитить старушек, отдающих дрожащей рукой пенсию, но не можем - полиция бездействует. Если же действительно желаете помочь этим бедолагам, то предложите им оплатить курсы кройки и шитья. Впрочем, итог такого предприятия предсказуем...

В целом подписчики батюшки согласились с его мнением и поддержали, но нашлись верующие, которые ссылались на Священное Писание, мол, помогать нужно всем.

«Батюшка, у меня два недоумения по этому поводу. Первое - как тогда быть с тем, что в Евангелии сказано "Всякому просящему у тебя дай"? И второе - если она просит еды ей купить, неужели тоже отказывать? Я как-то ей покупала дешевый набор костей для супа и подумала, что от хорошей жизни такое есть не будешь... А у нее дети, они за что страдают, детям полноценно питаться надо...», - прокомментировала одна из прихожанок.

— Так можно до абсурда любую заповедь довести. Хотите ей помочь, не дарите рыбу, подарите удочку. То есть, объясните, что надо трудиться. Без этого жизни нормальной не будет никогда… - ответил священник.

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