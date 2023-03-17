Новый антирекорд. Рязанка пыталась 289 раз дозвониться в регистратуру детской поликлиники № 2. Фото: Новости Рязани ВКонтакте

В пятницу, 17 марта, в Рязани обновили антирекорд этого года по количеству попыток дозвона в детскую поликлинику. Рязанка сделала 289 звонков в регистратуру детской поликлиники №2, но так и не дозвонилась. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

- Побила все рекорды, но так и не смогла дозвониться до регистратуры детской поликлиники №2, находящейся по адресу: Циолковского, 10, - сообщила женщина.

Напомним, 1 марта сообщилось, что рязанка не смогла дозвониться в регистратуру детской поликлиники с 123 раза.

Между тем, рязанский минздрав дал несколько рекомендаций, как без проблем дозвониться в поликлиники.