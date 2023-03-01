Рязанка не смогла дозвониться в регистратуру детской поликлиники с 123 раза. Фото: пользователь соцсети ВКонтакте Irina Irinushka.
Рязанцы вновь не могут дозвониться в детскую поликлинику. Жалоба появилась в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».
Жительница Касимова пробовала дозвониться до медучреждения 123 раза. В ответ - тишина.
- Никто не реагирует. Всем плевать на этот беспредел, - пожаловался пользователь в соцсети, параллельно отметив, что в регистратуре сидят молодые некомпетентные молодые работницы, которые грубо общаются с жителями.
В прошлом году прослеживалась та же ситуация - в декабре жительница не смогла дозвониться в детскую поликлинику с 28 раза, а осенью 2022 года - с 759-го.