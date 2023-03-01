Рязанка не смогла дозвониться в регистратуру детской поликлиники с 123 раза. Фото: пользователь соцсети ВКонтакте Irina Irinushka.

Рязанцы вновь не могут дозвониться в детскую поликлинику. Жалоба появилась в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жительница Касимова пробовала дозвониться до медучреждения 123 раза. В ответ - тишина.

- Никто не реагирует. Всем плевать на этот беспредел, - пожаловался пользователь в соцсети, параллельно отметив, что в регистратуре сидят молодые некомпетентные молодые работницы, которые грубо общаются с жителями.

В прошлом году прослеживалась та же ситуация - в декабре жительница не смогла дозвониться в детскую поликлинику с 28 раза, а осенью 2022 года - с 759-го.