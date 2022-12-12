28 раз рязанка пыталась дозвониться в детскую поликлинику утром 12 декабря и не смогла

Рязанка пробовала дозвониться до детской поликлиники 28 раз.

Рязанка, чтобы записать своего ребенка на прием, 28 раз утром в понедельник,12 декабря, совершала попытки дозвониться в детскую поликлинику. Дозвониться жительнице Рязани так и не удалось.

Глава «Подслушано у водителей Рязани» Георгий Парулев накануне пожаловался, что 30 раз пробовал дозвониться в детскую поликлинику.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков назвал состояние здравоохранения в Рязани плачевным.

Напомним, в сентябре еще одна жительница Рязани пыталась дозвониться в поликлинику 759 раз.