Ровно 759 раз рязанка пыталась дозвониться в детскую поликлинику, чтобы вызвать врача. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 7 сентября жительница Рязани сделала ровно 759 звонков в детскую поликлинику №1 (улица Дзержинского, 16а). Женщина настойчиво пыталась вызвать врача для больного ребенка, сообщает YA62.

По словам матери, звонила она с восьми утра непрерывно, а дозвонилась только спустя 2,5 часа. Врач понадобился, так как у ребенка была температура 38,5, он кашлял и сопливил.

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