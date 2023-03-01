Рязанский Минздрав посоветовал жителям, как без проблем дозвониться в поликлиники

Минздрав Рязанской области рассказал, как можно дозвониться до поликлиники. Фото: Александр ГЛУЗ

Минздрав Рязанской области посоветовал жителям, как правильно дозваниваться в поликлиники. Очень часто рязанцы жалуются на работу регистратуры. Так, 1 марта жительница Касимова совершила 123 звонка, так и не дозвонившись.

Ведомство рассказало, что рязанцам следует звонить реже. В связи с тем, что огромное количество людей звонит в первой половине дня, могут быть проблемы с дозвоном. Рязанский Минздрав также отмечает, что на один звонок уходит в среднем от 3 до 5 минут, чтобы записать данные и передать их.

- В этом случае целесообразно совершать звонки каждые 2-3 минуты, - рассказали в министерстве.

Кроме того, ведомство напомнило, что существует дополнительный телефон для вызова педиатра на дом.