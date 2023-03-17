Два человека погибли при пожаре в частном доме в поселке Соколовка

При пожаре в Соколовке погибли мужчина и женщина. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Смертельный пожар произошел утром 17 марта в рязанском поселке Соколовка. На улице Железнодорожной огонь охватил частный дом. Подробности сообщили в пресс-службе областного Управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 8.59. На место незамедлительно выехали три единицы техники и 13 человек личного состава. С пламенем боролись около 20 минут, уже в 9.21 пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

К сожалению, последствия оказались трагическими, огонь унес жизни двоих человек: мужчины и женщины. Причины произошедшего и нанесенный ущерб теперь предстоит выяснить специалистам.

Другой пожар в пятницу, 17 марта, тушили в рязанской Песочне. На улице Новоселов загорелась квартира в девятиэтажном доме. Там, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших (подробнее).