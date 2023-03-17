Появилось видео пожара в рязанской девятиэтажке на улице Новоселов

Пожар в доме 53 на улице Новоселов случился утром 17 марта.

КП-Рязань публикует видео с места пожара на улице Новоселов 17 марта. В доме №53 горела квартира на девятом этаже.

Ранее появились фотографии, на которых видно, как из окон вырывается густой дым и открытое пламя.

По официальной информации ГУ МЧС по Рязанской области, информация о возгорании поступила в 9:32, а в 9:59 пожар был ликвидирован. В ведомстве сообщают, что во время тушения спасены три человека, в том числе двое детей. Двух человек эвакуировали.

На вызов выезжали шесть единиц техники.