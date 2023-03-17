На улице Новоселов в Рязани загорелась квартира в девятиэтажке.

Утром 17 марта на улице Новоселов в Рязани произошел пожар в доме №53. Загорелась квартира на девятом этаже. Фотографии с места событий КП-Рязань прислал читатель.

На снимках видно, как из окон квартиры вырывается густой дым и открытое пламя. Работают несколько экипажей противопожарной службы.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Пожар на улице Новоселов случился утром 17 марта.

Квартира, где произошел пожар, расположена на верхнем этаже.