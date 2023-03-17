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НовостиПроисшествия17 марта 2023 7:11

На улице Новоселов в Рязани загорелась квартира в девятиэтажке

Появились фотографии с места событий
Источник:kp.ru
На улице Новоселов в Рязани загорелась квартира в девятиэтажке.

На улице Новоселов в Рязани загорелась квартира в девятиэтажке.

Утром 17 марта на улице Новоселов в Рязани произошел пожар в доме №53. Загорелась квартира на девятом этаже. Фотографии с места событий КП-Рязань прислал читатель.

На снимках видно, как из окон квартиры вырывается густой дым и открытое пламя. Работают несколько экипажей противопожарной службы.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Пожар на улице Новоселов случился утром 17 марта.

Пожар на улице Новоселов случился утром 17 марта.

Квартира, где произошел пожар, расположена на верхнем этаже.

Квартира, где произошел пожар, расположена на верхнем этаже.

На месте работают пожарные.

На месте работают пожарные.