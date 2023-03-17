«Пожарные вынесли ребенка и вывели мать с малышом на руках»: вот что случилось в Рязани утром 17 марта

Во время тушения пожара спасено три человека, двое из которых дети.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС прокомментировали пожар в доме 53 на улице Новоселов. Как сообщала ранее КП-Рязань, там загорелась квартира на верхнем этаже.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 9:32, в 9:57 пожар был локализован, а в 9:59 - ликвидирован. Огнем в итоге повреждена площадь около 12 квадратных метров.

«Во время тушения спасено 3 человека, 2 из которых дети, эвакуировано 2 человека», - сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

«Женщину с маленьким ребенком на руках пожарные вывели, а один пожарный вынес ребенка лет 5-7 на руках», - рассказала КП-Рязань очевидица.

На вызов от МЧС выезжали шесть единиц техники, 25 человек личного состава.

Больше фото с места событий здесь. Также появилось видео пожара.