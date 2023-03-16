Две Безбожные улицы в Рязани могут переименовать в Вокзальные проезды

Власти Рязани рассмотрят предложение переименовать Безбожные улицы в Вокзальные проезды.
Две улицы в центре Рязани уже в скором времени могут сменить название. Речь идет об известных улицах – 1-я Безбожная и 2-я Безбожная. В качестве новых названий предлагаются – 1-й Вокзальный проезд и 2-й Вокзальный проезд.
Именно с таким предложением Топонимическая комиссия обратилась к городским депутатам. Окончательное решение они примут на одном из следующих заседания. Когда конкретно, не уточняется.
Предлагались и другие варианты для смены названия, с исторической подоплекой. Так как до революции этот район носил название Троицкая слобода, то в качестве вариантов предложили назвать улицы Троицкими или Слободскими (читать подробнее).
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