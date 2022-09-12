Тупик Володарского в мае 2022 года - самая короткая улица Рязани.

Если в поисковиках набрать «Самая короткая улица Рязани», вариантов будет несколько, и все с претензией на официальность. На сайте мэрии указано, что это – Газетный переулок, в пабликах, открытых в преддверии мероприятия «Рязань – Новогодняя столица», называют переулок 1905 года. Несколько лет назад председатель Рязанской топонимической комиссии Николай Булычев в интервью «Новой» называл самой короткой улицей Рязани – Ново-Касимовскую (70 метров), а самый короткий переулок – 1905 года (65 метров).

И все-таки он существует

Пару лет назад «КП-Рязань» обнаружила, что на сервисе «Google Карты» по-прежнему расположен тупик Володарского. Это настоящий тупик, который от Первомайского проспекта упирается в южный вход в ТРЦ «Виктория Плаза». На картах «Яндекса» тогда этот тупик был безымянным. Но официально эта улочка существовала, ее регулярно упоминала администрация Рязани в документах, которые закрепляют территории города за муниципальными школами. Так вот тупик Володарского с пометкой «полностью» закреплен за школой №13. Стоит ли говорить, что ни один ребенок с этой улицы в школу не ходит уже много-много лет…

Тупик Володарского со стороны ТРЦ «Виктория Плаза» в сторону Первомайского проспекта.

- Тупик Володарского, действительно, официально существует, но слава богу, там ни одного дома сейчас не зарегистрировано. Но сам тупик как был в реестре, так и остался. Но мы его не признаем. Наша комиссия давно поставила вопрос, чтобы все улицы, связанные с именами террористов в Рязани, надо ликвидировать. В том числе и тупик Володарского, который зверствовал в Петрограде. У нас еще Урицкий остался, Халтурин на карте существует, вот этим и занимаемся, - сказал председатель Рязанской топонимической комиссии Николай Булычев.

По словам Булычева, еще до постройки торгово-развлекательного центра в тупике Володарского располагались одноэтажные домики. Это был настоящий тупик, потому что он не смыкался с улицей 1-й Безбожной, иначе назывался бы уже переулком. Что касается самой короткой улицы Рязани, то Николай Александрович уверенно называет переулок 1905 года.

- Самая короткая улица – это переулок 1905 года, улица Ново-Касимовская длиннее. Я точно знаю, я сам мерил, - сказал председатель топонимической комиссии.

«Короткая пятерка»

Нисколько не сомневаясь в словах эксперта, «КП-Рязань» решила проверить, какая улица самая короткая, используя лишь визуальный осмотр и применив инструмент «Линейка» на сервисе «Яндекс. Карты». Получилось, что самые короткие улицы Рязани на сентябрь 2022 года следующие:

- тупик Володарского — 37 метров;

Тупик Володарского - 37 метров.

Тупик Володарского упирается в торгово-развлекательный центр.

- улица Ново-Касимовская — 43 метра;

Улица Ново-Касимовская - 43 метра.

Улица Ново-Касимовская. Вход с улицы Лермонтова.

Улица Ново-Касимовская. Вся ее протяженность в сторону улицы Лермонтова.

На Ново-Касимовской лице в Рязани расположены ветеринарная клиника и Главное управление ветеринарии Рязанской области.

- переулок 1905 года — 66,5 метров;

Переулок 1905 года - 66,5 метров.

Переулок 1905 года расположен в центре Рязани. Для прохожих закрыт воротами и забором с колючей проволокой - частная территория.

Колючая проволока... В переулок 1905 года просто так не попасть.

- Кооперативный переулок — 107 метров;

Кооперативный переулок - 107 метров.

Кооперативный переулок. В скором времени застройщики снесут два оставшихся деревенных дома (расположены за забором).

- Газетный переулок — 153 метра.

Газетный переулок - 153 метра.

Газетный переулок. Именно его мэрия назвала самой короткой улицей Рязани.

Газетный переулок. Вид от улицы Ленина.

Повторимся, не было на местах никаких рулеток, курвиметров и других измерительных приборов, но даже визуально было видно, что короче тупика в Рязани улицы нет. Есть вопросы к Ново-Касимовской, если смотреть со стороны Лермонтова, то вполне можно «углядеть» 43 метра, но лишь до ветеринарной клиники, за ней еще с десяток метров, пока не упрешься в забор.

Благодаря хваленным «местным инициативам», переулок 1905 года закупорен с двух сторон – воротами с табличкой «частная территория» и заборной сеткой с колючей проволокой.

Возможно, в Рязани есть еще короткие улицы, протяженностью 70-100 метров, но в любом случае, пока нет специальных приборов на месте, а также понимания – откуда и докуда считать, доверять придется веб-сервисам. А измерить все-таки надо, хотя бы для того, чтобы не путать туристов бездумно перепечатанной информацией, пусть и с официальных источников.

В ТЕМУ

Кто такой В. Володарский?

Именно так, «В. Володарский» - полный псевдоним революционера, марксиста и журналиста. Настоящее имя Моисей Маркович Гольдштейн.

По воспоминаниям современников, был прекрасным оратором и агитатором. Договорился настолько, что отправили Моисея агитировать на Румынский фронт, с чем он успешно справился.

В. Володарский (Моисей Гольдштейн) на фотооткрытке, которую выпустили после его гибели. Фото: аукцион bidspirit.

После возвращения в Петроград, стал комиссаром пропаганды и агитации, между делом спичрайтерствовал для партийных лидеров, писал им тексты для выступлений. Говорят, именно он внедрил в практику принудительную доставку граждан на выборы и некорректный подсчет голосов.

Застрелили Володарского в 1918 году по дороге на очередной митинг. Ему было 27 лет.

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