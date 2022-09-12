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Общество12 сентября 2022 6:31

Тупиковый вопрос. Найдена самая короткая и забытая улица Рязани

Обнаружена самая короткая улица Рязани, всего 37 метров
Источник:kp.ru
Тупик Володарского в мае 2022 года - самая короткая улица Рязани.

Тупик Володарского в мае 2022 года - самая короткая улица Рязани.

Если в поисковиках набрать «Самая короткая улица Рязани», вариантов будет несколько, и все с претензией на официальность. На сайте мэрии указано, что это – Газетный переулок, в пабликах, открытых в преддверии мероприятия «Рязань – Новогодняя столица», называют переулок 1905 года. Несколько лет назад председатель Рязанской топонимической комиссии Николай Булычев в интервью «Новой» называл самой короткой улицей Рязани – Ново-Касимовскую (70 метров), а самый короткий переулок – 1905 года (65 метров).

И все-таки он существует

Пару лет назад «КП-Рязань» обнаружила, что на сервисе «Google Карты» по-прежнему расположен тупик Володарского. Это настоящий тупик, который от Первомайского проспекта упирается в южный вход в ТРЦ «Виктория Плаза». На картах «Яндекса» тогда этот тупик был безымянным. Но официально эта улочка существовала, ее регулярно упоминала администрация Рязани в документах, которые закрепляют территории города за муниципальными школами. Так вот тупик Володарского с пометкой «полностью» закреплен за школой №13. Стоит ли говорить, что ни один ребенок с этой улицы в школу не ходит уже много-много лет…

Тупик Володарского со стороны ТРЦ «Виктория Плаза» в сторону Первомайского проспекта.

Тупик Володарского со стороны ТРЦ «Виктория Плаза» в сторону Первомайского проспекта.

- Тупик Володарского, действительно, официально существует, но слава богу, там ни одного дома сейчас не зарегистрировано. Но сам тупик как был в реестре, так и остался. Но мы его не признаем. Наша комиссия давно поставила вопрос, чтобы все улицы, связанные с именами террористов в Рязани, надо ликвидировать. В том числе и тупик Володарского, который зверствовал в Петрограде. У нас еще Урицкий остался, Халтурин на карте существует, вот этим и занимаемся, - сказал председатель Рязанской топонимической комиссии Николай Булычев.

По словам Булычева, еще до постройки торгово-развлекательного центра в тупике Володарского располагались одноэтажные домики. Это был настоящий тупик, потому что он не смыкался с улицей 1-й Безбожной, иначе назывался бы уже переулком. Что касается самой короткой улицы Рязани, то Николай Александрович уверенно называет переулок 1905 года.

- Самая короткая улица – это переулок 1905 года, улица Ново-Касимовская длиннее. Я точно знаю, я сам мерил, - сказал председатель топонимической комиссии.

«Короткая пятерка»

Нисколько не сомневаясь в словах эксперта, «КП-Рязань» решила проверить, какая улица самая короткая, используя лишь визуальный осмотр и применив инструмент «Линейка» на сервисе «Яндекс. Карты». Получилось, что самые короткие улицы Рязани на сентябрь 2022 года следующие:

- тупик Володарского — 37 метров;

Тупик Володарского - 37 метров.

Тупик Володарского - 37 метров.

Тупик Володарского упирается в торгово-развлекательный центр.

Тупик Володарского упирается в торгово-развлекательный центр.

- улица Ново-Касимовская — 43 метра;

Улица Ново-Касимовская - 43 метра.

Улица Ново-Касимовская - 43 метра.

Улица Ново-Касимовская. Вход с улицы Лермонтова.

Улица Ново-Касимовская. Вход с улицы Лермонтова.

Улица Ново-Касимовская. Вся ее протяженность в сторону улицы Лермонтова.

Улица Ново-Касимовская. Вся ее протяженность в сторону улицы Лермонтова.

На Ново-Касимовской лице в Рязани расположены ветеринарная клиника и Главное управление ветеринарии Рязанской области.

На Ново-Касимовской лице в Рязани расположены ветеринарная клиника и Главное управление ветеринарии Рязанской области.

- переулок 1905 года — 66,5 метров;

Переулок 1905 года - 66,5 метров.

Переулок 1905 года - 66,5 метров.

Переулок 1905 года расположен в центре Рязани. Для прохожих закрыт воротами и забором с колючей проволокой - частная территория.

Переулок 1905 года расположен в центре Рязани. Для прохожих закрыт воротами и забором с колючей проволокой - частная территория.

Колючая проволока... В переулок 1905 года просто так не попасть.

Колючая проволока... В переулок 1905 года просто так не попасть.

- Кооперативный переулок — 107 метров;

Кооперативный переулок - 107 метров.

Кооперативный переулок - 107 метров.

Кооперативный переулок. В скором времени застройщики снесут два оставшихся деревенных дома (расположены за забором).

Кооперативный переулок. В скором времени застройщики снесут два оставшихся деревенных дома (расположены за забором).

- Газетный переулок — 153 метра.

Газетный переулок - 153 метра.

Газетный переулок - 153 метра.

Газетный переулок. Именно его мэрия назвала самой короткой улицей Рязани.

Газетный переулок. Именно его мэрия назвала самой короткой улицей Рязани.

Газетный переулок. Вид от улицы Ленина.

Газетный переулок. Вид от улицы Ленина.

Повторимся, не было на местах никаких рулеток, курвиметров и других измерительных приборов, но даже визуально было видно, что короче тупика в Рязани улицы нет. Есть вопросы к Ново-Касимовской, если смотреть со стороны Лермонтова, то вполне можно «углядеть» 43 метра, но лишь до ветеринарной клиники, за ней еще с десяток метров, пока не упрешься в забор.

Благодаря хваленным «местным инициативам», переулок 1905 года закупорен с двух сторон – воротами с табличкой «частная территория» и заборной сеткой с колючей проволокой.

Возможно, в Рязани есть еще короткие улицы, протяженностью 70-100 метров, но в любом случае, пока нет специальных приборов на месте, а также понимания – откуда и докуда считать, доверять придется веб-сервисам. А измерить все-таки надо, хотя бы для того, чтобы не путать туристов бездумно перепечатанной информацией, пусть и с официальных источников.

В ТЕМУ

Кто такой В. Володарский?

Именно так, «В. Володарский» - полный псевдоним революционера, марксиста и журналиста. Настоящее имя Моисей Маркович Гольдштейн.

По воспоминаниям современников, был прекрасным оратором и агитатором. Договорился настолько, что отправили Моисея агитировать на Румынский фронт, с чем он успешно справился.

В. Володарский (Моисей Гольдштейн) на фотооткрытке, которую выпустили после его гибели. Фото: аукцион bidspirit.

В. Володарский (Моисей Гольдштейн) на фотооткрытке, которую выпустили после его гибели. Фото: аукцион bidspirit.

После возвращения в Петроград, стал комиссаром пропаганды и агитации, между делом спичрайтерствовал для партийных лидеров, писал им тексты для выступлений. Говорят, именно он внедрил в практику принудительную доставку граждан на выборы и некорректный подсчет голосов.

Застрелили Володарского в 1918 году по дороге на очередной митинг. Ему было 27 лет.

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