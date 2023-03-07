Безбожные улицы в Рязани могут переименовать в Троицкие

Безбожные улицы могут сменить название.

Депутаты Рязгордумы на выездном заседании Рязанской городской топонимической комиссии предложили новые варианты названий для улиц 1-ой и 2-ой Безбожных. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Сообщается, что переименовать эти улицы хотели еще 15 лет назад. Тогда приняли решение о сносе старых домов. Новостройки должны были регистрировать по соседним улицам - Вокзальная, Малое шоссе и Первомайский проспект. Ничего так и не было сделано, застройщики не проявляют интереса к ветхим домам. Так, сейчас снова запустили процесс смены названий улиц.

Предложили несколько вариантов:

1) присвоить домам новые адреса по существующим улицам Первомайский проспект и Вокзальная;

2) переименовать Безбожные в 1-й Вокзальный и 2-й Вокзальный проезды.

Кроме того, предложили и третий вариант с исторической подоплекой. Дело в том, что до революции данный район носил название Троицкая слобода. Краевед Игорь Канаев выдвинул идею назвать эти улицы Троицкими или Слободскими.

Предложения будут рассмотрены депутатами Рязанской городской Думы.