Уровень воды в Оке повысился на 25 сантиметров в Рязанской области

Уровень воды в реке Оке повысился на 25 сантиметров в Рязанской области. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось информацией о прохождении весеннего половодья на территории региона, ссылаясь на данные Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По состоянию на 17:00 16 марта 2023 года уровень воды в Оке повысился на 25 сантиметров за сутки и теперь выше нулевой отметки гидрологического поста на 21 сантиметр.

Сообщается, что в настоящее время подтоплено 13 низководных мостов.

«Водные оковы» скинули 74 приусадебных участков в Ряжском районе, один приусадебный участок в Сасовском районе, а также один низководный мост в Спасском районе.

Ранее Павел Малков рассказывал о борьбе с разливами. Подробнее о ситуации с половодьем в Рязанской области мы писали здесь.